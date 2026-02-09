Правительство утвердило республиканский план мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документ подготовлен во исполнение пункта 2 указа Президента от 1 января 2026 года №1 «Об объявлении 2026 года Годом белорусской женщины». Постановлением и республиканским планом предусматривается реализация комплекса мероприятий, направленных на популяризацию роли женщины и ее вклада в развитие общества, достижение конкретных результатов по поддержке женщин и семей с детьми, формирование общественного диалога по тематике года.

Республиканским планом предусмотрено 61 мероприятие в части информационного обеспечения тематики года, тематические (спортивные, концертные и иные), а также правового регулирования поддержки женщин.

Ключевые направления республиканского плана включают формирование бренда белорусской женщины и медиаподдержку, а именно открытие женского интернет-радио, медиапроекты #белоруска21века, #ВсеНачинаетсяСсемьи, ЖенскоеЛицоБеларуси. Предусмотрена популяризация значимого вклада белорусских женщин на международных площадках (форумах международного уровня), усиление роли женщины в сохранении семьи и мира. Также в план вошли продвижение здорового образа жизни и укрепление здоровья женщины (комплекс мер по профилактике различных заболеваний, проведение спортивно-оздоровительных акций и фестивалей), культурно-общественные мероприятия (многочисленные диалоговые площадки, выставки, акции, конкурсы, среди которых «Женщина года», «Семья года», семейный фестиваль «Вместе», молодежный проект «Дзявочы вянок мiру»), информационно-просветительские проекты «Рука помощи», «Точка опоры», «Быть мамой круто!» и другие.

Министерство труда и социальной защиты определено координатором деятельности государственных органов и других организаций по выполнению мероприятий республиканского плана.