Планом предусмотрено 61 мероприятие. Член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич подчеркнула, что это важный документ, направленный на популяризацию роли женщины и ее вклада в развитие общества, а также достижение конкретных результатов по поддержке женщин и семей с детьми:

«В Гомельской области был проведен выездной практический семинар для председателей Советов депутатов базового уровня о состоянии бытового обслуживания населения и принимаемых мерах по его улучшению, в том числе в сельской местности. Ведь помощь женщине в быту очень важна. Депутаты активно участвуют в наполнении региональных планов по проведению в 2026 году Года белорусской женщины конкретными мероприятиями».

