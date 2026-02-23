Мероприятие открыл председатель районного исполнительного комитета Валентин Ундруль. Он отметил, что День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь – важнейший праздник, напоминающий о тех, кто с честью и достоинством выполняет служебный долг, защищает нашу свободу, независимость и мирное небо над головой.

«История нашей страны полна примеров мужества и самоотверженности. На протяжении веков белорусский народ стоял на защите своей земли, своих родных и близких. Мы помним и чтим тех, кто в разные исторические времена сражался за Родину, проявляя героизм и стойкость. Сегодняшний день – это не только праздник для тех, кто служит в армии, но и знак уважения к ветеранам, которые в разные времена защищали нашу страну. Благодаря их усилиям мы имеем возможность жить в мире и созидать, – подчеркнул Валентин Антонович. – В это непростое время особая благодарность ветеранам Вооруженных Сил, действующим офицерам армии и военнослужащим. Как не раз отмечал Глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, только настоящие мужчины, исключительно смелые и отважные, выбирают в наше неспокойное время профессию Родину защищать. Вы с достоинством и честью несете воинскую службу, продолжая славные боевые традиции наших предков».

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь глава района поздравил не только тех, кто шагал и шагает в армейском строю, но и всех белорусских мужчин, а также юношей, которым предстоит стать защитниками Родины. «Пусть символизм этого национального праздника дает всем нам веру в себя, вдохновляет на новые свершения во имя родной страны. Крепкого здоровья, успехов в службе, труде, учебе на благо родной Беларуси!» – выразил уверенность председатель райисполкома.



За значимый вклад в организацию и всестороннее обеспечение территориальной обороны района, активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма и в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь Валентин Ундруль вручил Благодарность районного исполнительного комитета заместителю военного комиссара по территориальной обороне военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов майору Владиславу Дорофейскому.

Со словами поздравления к мужчинам Будакошелевщины обратился военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов подполковник Денис Монит. Он отметил, что 23-го февраля – не просто знаменательная дата, а поистине всенародный праздник доблести и отваги, патриотизма и любви к родной Земле, который является символом глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников и олицетворяет незримую связь всех, кто в различные периоды нашей истории с оружием в руках отстаивал право на мирный труд и созидание, во имя потомков стоял на страже государственного суверенитета, национальных ценностей и идеалов. Сейчас многим кажется, что мир был всегда, а ведь в феврале 1945-го советские войска громили гитлеровцев на всех фронтах и продвигались в Берлину. «За годы независимости нами были созданы боеспособные, высокомобильные, оснащенные новейшими образцами техники вооруженные силы, готовые эффективно противостоять любым вызовам и угрозам. Наша армия была и остается истинно народной, одной из опор государственности, гарантом независимости и безопасности, настоящей школой мужества для молодежи, – подчеркнул Денис Михайлович. – Убежден, что люди в погонах и впредь будут твердо стоять на страже мира, защищая Республику Беларусь. У нас есть что защищать и охранять, есть что и приумножать. Именно эти ценности, которые не измеряются никакими деньгами, сегодня сподвигают тысячи молодых людей пополнять армейские ряды, выполнять задачи, на полигонах нести боевое дежурство, охранять воздушные рубежи и поднимать самолеты в небо».

Военный комиссар выразил признательность всем, кто посвятил жизнь великому делу – служению Отчизне, а также тем, кто отдал свой воинский долг, ежедневным созидательным трудом делает сильнее и богаче наше государство. «Сегодня мы по праву гордимся Вооруженными Силами Республики Беларусь, наследием ратных героических традиций, которые передаются из поколения в поколение. Отрадно, что в нашей стране многое делается для укрепления престижа военной службы, патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения. Прославляются смелость, выдержка и несокрушимая сила духа. Уверен, что молодое поколение достойно примет эстафету по защите страны, а защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом ее беречь и защищать, чья жизнь и работа подчинены единой цели – процветанию нашей любимой Беларуси».

Денис Михайлович вручил грамоты и благодарственные письма людям, внесшим значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи. Грамотой военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов за активную профориентационную работу, направленную на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну, сохранение и приумножение славных боевых традиций, а также в связи с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь награжден начальник 2-го радиотехнического центра войсковой части 48694 военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны подполковник Дмитрий Гусаков. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень проводимой военно-патриотической работы, направленной на связь поколений прошлого и будущего, за энтузиазм, неравнодушие и заинтересованность в формировании у подрастающего поколения целеустремленности, чувства патриотизма и в связи с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь благодарственного письма военного комиссара Буда-Кошелевского и Чечерского районов удостоен председатель районного совета ОО «Белорусский союз офицеров» майор в отставке Сергей Маслов.



В ответном слове Дмитрий Георгиевич поздравил будакошелевцев с праздником и пожелал мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Теплые слова, душевную музыку и хорошее настроение подарили зрителям вокальная группа «Ажиотаж», образцовый хореографический коллектив «Простор», вокальный коллектив «Асалода» и индивидуальные исполнители: Владислав Крюков, Ирина Чудова, Николай Кругляков, Алиса и Алевтина Ивановы, Божена Агажельская, Иван Никитин, Анастасия Дробышевская.

Татьяна Титоренко

Фото Татьяны Карловской, Елизаветы Малой