При посещении молочно-товарного комплекса «Андреевка», машинно-тракторного парка СУП «Андреевка» участники выездного совещания обсудили перспективы развития сельхозпредприятия. Речь шла о реконструкции животноводческих объектов, процессах осеменения и вакцинации КРС, подготовке техники к весенне-полевым работам.

На следующем объекте, молочно-товарном комплексе «Прибор» ОАО «Николаевка», рассмотрят вопрос соблюдения технологии производства молока. Современный МТК был введен в эксплуатацию в декабре 2024 года, рассчитан на 1060 голов крупного рогатого скота, из них дойного стада – 864 головы.

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко