«Земельные ресурсы – основа жизни и деятельности людей, устойчивого развития государства. Добросовестный труд профессионалов землеустроительной, геодезической, картографической отрасли, сферы имущественных отношений и кадастра обеспечивают реализацию государственной политики и решения вопросов охраны окружающей среды, служат залогом успешного функционирования экономики».



Ежедневная работа по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов и вовлечению неиспользуемых и неэффективно используемых земель в хозяйственный оборот радует своими результатами жителей и гостей области, отметил глава региона:

«Созданный многими поколениями работников фундамент отрасли позволяет сегодня успешно проводить цифровизацию земельно-имущественных отношений и внедрять новые информационные технологии для более оперативного принятия управленческих решений».