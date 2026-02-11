Проблема, с которой пришла жительница райцентра к главе района, касалась промерзания внешних стен в д. №4 микрорайона Восточный. По словам женщины, из-за этого образуется конденсат внутри квартиры и стены становятся влажными. Также она обеспокоена, что в одной из комнат затекает потолок. Неоднократные обращения в службу 115 не принесли желаемого результата.

Валентин Ундруль поручил районной коммунальной службе в кратчайшие сроки провести надлежащее обследование помещения для выявления причины сложившейся ситуации и внести конкретные предложения по решению вопроса с определением ответственных лиц и сроков выполнения.

Следует отметить, что ряд проблем был решен службами до начала приема: очищена дорога от снега в п. Ковалево, в г.п. Уваровичи проезжую часть посыпали противогололедными реагентами; обратившейся многодетной матери даны разъяснения и предложены варианты приобретения жилья в целях улучшения жилищных условий; нормализовался температурный режим жилфонда д. Потаповка.

Татьяна Титоренко

Фото Анастасии Лосевой