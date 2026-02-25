Актуальными по-прежнему остаются вопросы ЖКХ и ремонта дорог.

Горожанка, проживающая по ул. Совхозной, д. №18, пришла на прием с рядом проблем. По словам женщины, система горячего водоснабжения завоздушена, не всегда соблюдается температурный режим в доме, канализационные стоки попадают в подвал, не проводится очистка дороги от снега от торгового объекта «Солнышко» к указанному дому.

Следует отметить, что данные проблемы находятся на контроле КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и работы проводятся. В частности, ранее была произведена замена теплообменника, ведется мониторинг температурного режима, практически решен вопрос с завоздушенностью системы водоснабжения, выполнены работы по очистке грязевиков в системе отопления и по завершении отопительного периода будет проведена ее промывка.

Как пояснил начальник цеха ЖКХ Буда-Кошелевского района филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» Игорь Минов, канализация периодически забивается, три дня назад дополнительно были привлечены две единицы более мощной спецтехники из Гродно, 45-кубовый насос заменили на 100-кубовый. Но специалисты вынуждены его поднимать до 4 раз в день, так как он забивается целлофаном, тряпками и другими вещами, которые нельзя бросать в канализацию. Как оказывается, жильцы не только этого дома, но и других с ул. Совхозной не умеют пользоваться канализацией. И пока люди не начнут соблюдать правила ее эксплуатации и относится к инженерным системам бережно, ситуация не изменится.

Глава района поручил заинтересованным службам провести разъяснительную работу с жильцами данного дома по вопросу пользования канализацией. Дорога от торгового объекта «Солнышко» к дому будет расширена, соблюдение температурного режима и горячего водоснабжения останется на контроле.

Женщина из д. Потаповка пришла к Валентину Ундрулю по вопросу своевременной расчистки уличной дороги 3-го Совхозного переулка, на котором она проживает. Волновал ее и ремонт данной дороги. Есть участки, проблематичные для проезда. Особенно ситуация обостряется в весенний период. Гражданка не отрицает, что представители дорожной службы неоднократно выезжали на место и работы периодически ведутся.

Как пояснил директор ДРСУ-184 Алексей Авдашков, дорога включена в перспективную программу ремонта дорог на пятилетку. Но в этом году финансирование выделено только на их ремонт в агрогородках. В текущем году на данном участке планируется выполнение работ для обеспечения ее проезжаемости: проведут очистку от древесной растительности, подсыпку земполотна, два участка переулка 3-го Совхозного будут соединены воедино, подъезд к домам сделают от ул. Новой.

С просьбой о предоставлении арендного жилья к председателю райисполкома обратилась уваровчанка. В населенном пункте освободилась квартира, и женщина хочет, чтобы жилье отдали ей, так как дом, в котором она живет, по ее словам, не пригоден для проживания. Следует отметить, что в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Уваровичском сельисполкоме, она десятая, законных оснований на внеочередное предоставление жилья не имеет. Гражданке неоднократно предлагали арендное жилье в населенных пунктах района, однако она предпочитает только Уваровичи. По поручению Валентина Ундруля специализированной организацией будет произведено обследование дома, в котором проживает женщина, предложены альтернативные варианты арендного жилья.

