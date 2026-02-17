По вопросу реализации РУП «Белоруснефть-Особино» населению органики обратилась жительница д. Уза. Женщина пояснила, что неоднократно обращалась на предприятие с просьбой продать куриный помет. Приобрести удобрения ей нужно сейчас, пока почва замерзшая и техника сможет проехать на земельный участок. В весенний период сделать это будет проблематично. Во время последнего телефонного разговора представитель предприятия ей ответил, что помет продаваться вообще не будет. Женщина в недоумении, так как раньше органику можно было свободно приобрести.

Причина отказа РУП «Белоруснефть-Особино» будет изучена заинтересованными службами. До момента разрешения ситуации проблема останется на контроле председателя райисполкома. В ходе приема обратившейся для приобретения были предложены другие варианты органических удобрений, которые ей привезут в течение нескольких дней, но она отказалась

Мужчина с ул. Коммунаров населенного пункта пришел к главе района по вопросу расчистки дороги от снега на данной улице. Как пояснила председатель сельисполкома Елена Былицкая, работы по расчистке дороги проводились еще вчера. Однако по причине того, что на проезжей части находился автомобиль, спецтехника не смогла проехать, чтобы дочистить улицу до конца. Сегодня работы будут продолжены.

Татьяна Титоренко

Фото автора