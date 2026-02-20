Экскурсия проведена в рамках реализации межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей на территории Буда-Кошелевского района на 2026 год.

Цель мероприятия – формирование законопослушного поведения, пропаганда здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитание подростков. Несовершеннолетние ознакомились с действующими выставками: выставкой достижений уроженки района, мастера спорта международного класса Республики Беларусь по велосипедному спорту Ирины Чуянковой, посвященной Году белорусской женщины; экспозицией военно-исторических диорам «История в руках» моделиста Руслана Шилова; выставкой живописных работ Анастасии Шабалтас-Савченко. Данные творческие проекты являются ярким примером того, каких результатов можно достичь своим собственным трудом и упорством.