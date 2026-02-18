19 февраля в 11.00 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Духовные центры Беларуси: роль Белорусской Православной Церкви в укреплении общественного согласия и традиционных ценностей».

Эксперты обсудят:

— вопросы взаимодействия государства и религиозных организаций в сфере социального служения, духовно-нравственного просвещения молодежи и укрепления межконфессионального диалога;

— многогранную роль Церкви в формировании и сохранении национальных ценностей и традиций;

— историческую миссию и современную деятельность главных православных святынь Беларуси.

Спикеры:

— Сергей Герасименя – заместитель Уполномоченного по делам религий и национальностей;

— Игумения Евдокия – настоятельница Полоцкого Спасо-Евфросиниевского женского монастыря;

— Иеромонах Дамиан – помощник благочинного Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря.

Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция на YouTube-канале РУП «Дом прессы».

Мининформ Беларуси