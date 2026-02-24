25 февраля в 11.00 в Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Великая Отечественная война: без срока давности, без права забыть. Презентация издания Разам. «Вялікая перамога».

С первых дней войны вместе с белорусами на защиту общей Родины стали бойцы всех братских республик Советского Союза: азербайджанцы, армяне, башкиры, ингуши, казахи, кыргизы, русские, таджики, татары, туркмены, узбеки, украинцы, чеченцы и многие другие. Они проявляли мужество в оборонительных боях белорусских городов, воевали в партизанских отрядах, участвовали в освобождении Беларуси, а затем помогали в восстановлении нашей страны. Память о героях тех страшных лет продолжает жить на белорусской земле и поныне.

Книга «Разам. Вялікая Перамога» вышла в Издательстве «Беларусь» при поддержке Министерства информации Республики Беларусь к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

В издании приводятся короткие сведения о событиях того тяжелого для страны времени испытаний, биографии мужественных бойцов, приближавших Великую Победу. Богато иллюстрированная книга дополнена лирическими произведениями поэтов, которые стали свидетелями военного лихолетья.

В рамках пресс-конференции спикеры обсудят, как издание новой литературы о Великой Отечественной войне способствует воспитанию чувства патриотизма, развитию международной дружбы и сотрудничества.

Спикеры:

• Шакулыев Назаркулы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах Содружества Независимых Государств;

• Жаксылыков Тимур Мекешевич – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь;

• Сафарзода Бахтовар Амирали – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь;

• Рахматулла Джурабаевич Назаров – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Республике Беларусь;

• Седых Сергей Викторович – старший советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь;

• Карлюкевич Александр Николаевич – директор УП «Издательство «Беларусь»;

• Давидович Ольга Викторовна – заведующая редакцией по выпуску научно-популярной и справочной литературы УП «Издательство «Беларусь»;

• Кулинок Святослав Валентинович – заместитель директора ГУ «Национальный архив Республики Беларусь»;

• Представитель Кыргызской Республики.

Организаторами мероприятия будет обеспечена прямая трансляция на YouTube-канале РУП «Дом прессы».