У жительницы агрогородка Стодоличи Лельчицкого района Екатерины Николаевны к губернатору было сразу несколько вопросов. Первый касался ремонта дорожного покрытия по улице Трудовой в агрогородке. До середины лета дорога будет приведена в порядок, дал ответ Иван Крупко.

Еще один вопрос – проведение сетей водоснабжения к дому обратившейся. Варианты решения вопроса будут проработаны в ближайшее время: есть возможность проложить центральный трубопровод либо пробить более глубокую скважину на участке обратившейся.

Волновал Екатерину Николаевну также регулярный покос сорной растительности в летний период на землях общего пользования. Ситуацию изучат при наступлении благоприятных погодных условий.

Другие обращения взяты на контроль, еще три вопроса жителей региона решены до начала приема.

Гомельщина официально