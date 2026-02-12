Беларусь – в тройке основных поставщиков куриных яиц в Россию. Таковы данные Россельхознадзора.





Кроме того, наши соседи в последние годы заметно увеличили потребление мяса птицы. Об этом говорит и запрос ритейла на крупнейшей гастрономической выставке «Продэкспо». Она продолжает работу в Москве.

Для Беларуси такое положение дел – хороший знак. Ведь производство в нашей республике имеет потенциал для роста. Такой, например, демонстрирует предприятие «Белоруснефть – Особино». Здесь 50 лет занимаются переработкой мяса птицы. И не только.

Одно из крупнейших предприятий Гомельской области – не просто завод, а компания, которая имеет замкнутый цикл производства: от кормовой и сырьевой базы до готового продукта. На сегодня – 100 наименований. Инкубаторий мощностью 36 миллионов яиц в год, цеха по производству полуфабрикатов и готовой продукции. На «Продэкспо» – все можно попробовать и на месте выстроить долгосрочные планы сотрудничества. Эксперты, а это ритейлеры и экспортеры, ставят наивысшие оценки по всем показателям.

Особая гордость предприятия и главный прицел на российский рынок – это разделанное мясо птицы и субпродукты. Белорусы готовы организовать поставки как целых тушек, так и расфасованных отдельно любимых россиянами ножек, грудок и крылышек. Сертификаты, которые предоставляет «Особино» – подтверждают качество и безопасность. Что немаловажно для мяса, которое используют в здоровом и диетическом питании.

ont.by