Президент Беларуси Александр Лукашенко посвятил последний день нынешней зимы вопросам сельского хозяйства. В субботу глава государства приехал на молочно-товарный комплекс ОАО «Нестановичи-Агро», передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался состоянием дел на предприятии, как в целом в Логойском районе был произведен процесс укрупнения хозяйств. Особый акцент он сделал на необходимости четкого выстраивания системы шефской помощи селу со стороны, например, крупных промышленных предприятий.

«Шефская помощь — это наше спасение для села», — подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что на сельхозпредприятиях в вопросе организации содержания скота и в целом должен быть идеальный порядок. Это залог здоровья и сохранности животных, а в итоге и экономического результата.

Президент подробно ознакомился с тем, как на МТК организовано содержание скота и новорожденных телят. Интересный момент — в числе докладчиков был уроженец африканской Мали Шака Кейту, которого в хозяйстве зовут просто — Федорович. В ОАО «Нестановичи-Агро» он работает главным зоотехником. В свое время именно в Беларуси он получил образование по сельхозпрофилю и уже не один десяток лет внедряет свои знания на практике.

Около двух лет назад в МТК ОАО «Нестановичи-Агро» построено современное здание профилактория для телят. Проект уже показал свою эффективность в плане обеспечения сохранности скота — падежь удалось свести к единичным случаям. Когда об этом накануне было доложено главе государства, он решил приехать и посмотреть все лично. Подобное помещение быстро возводится, использованы в том числе деревянные конструкции, на что ранее ориентировал Президент. В дальнейшем этот опыт планируется использовать не только в Минской области, но и в других регионах. «Должен сказать, это по-богатому», — оценил Президент представленный ему вариант профилактория.

Сельскохозяйственное предприятие расположено в Логойском районе Минской области и специализируется на животноводстве и растениеводстве.

За 2025 год темп роста производства валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в ОАО «Нестановичи-Агро» составил 103,3%, в том числе продукции животноводства — 113,8% к уровню 2024 года.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет почти 8,7 тыс. га, пахотных земель — 6,5 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2026 года численность крупного рогатого скота составила более 4,7 тыс. голов (100,1% к 1 января 2025 года).

Молока произведено на 15,5% больше, чем в 2024-м. Продуктивность дойного стада в среднем увеличилась на 2120 кг и составила 8746 кг.

В настоящее время на МТК «Нестановичи» реализуется проект по реконструкции. Согласно проектно-сметной документации планируется 1500 скотомест. В настоящее время на МТК находится 750 голов дойного стада (два коровника по 375 скотомест). Это почти 16% основного стада ОАО.

На начало января текущего года средний удой на корову составлял 9700 кг, реализовано 100% молока сорта экстра.

Сельхозпредприятие работает рентабельно.

