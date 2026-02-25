Председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай провел на территории Уваровичского сельсовета выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, главная цель которого – содействие в трудоустройстве граждан, не занятых в экономике.

Заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Ольга Лукашенко проинформировала присутствующих о ситуации на рынке труда, имеющихся вакансиях в организациях и предприятиях района. Она также подчеркнула, что отсутствие официального заработка и неуплата взносов в Фонд соцзащиты напрямую влияют на будущую пенсию, поэтому уже сейчас нужно думать о накоплении необходимого стажа.

Начальник районного отдела по ЧС Виталий Казачук подробно остановился на вопросах пожарной безопасности. Он назвал основные причины возгораний, среди которых курение, нарушение правил эксплуатации печей и электропроводки, и напомнил о необходимости установки автономных пожарных извещателей.

В работе комиссии также принял участие начальник отдела внутренних дел райисполкома Александр Левченко. В ходе заседания было оказано содействие в трудоустройстве гражданам, не занятым в экономике, проживающим на территории сельсовета.

Елизавета Малая

Фото автора