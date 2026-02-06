Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

На повестку вынесены такие вопросы, как урегулирование неплатежеспособности организаций и работа антикризисных управляющих, а также дополнительные меры по защите работников от невыплаты заработка.

Обсуждая вопрос урегулирования неплатежеспособности организаций, Александр Лукашенко напомнил, что два года назад в этой сфере был принят новый закон, который несколько раз рассматривался на уровне Президента. «Мы изменили подходы к процедурам, сместив акценты с банкротства на оздоровление и сохранение предприятий и, следовательно, рабочих мест. Доложите, как сказались новации того закона на снижении убыточности в экономике, — сказал белорусский лидер. — Есть ли выявленные практикой узкие места, которые следует устранить для дальнейшего недопущения банкротства?»

В связи с этим белорусский лидер остановился на институте антикризисных управляющих. «Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает. И самое главное — зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, — обратился к участникам совещания глава государства. — Какой эффект мы получили от этих самых антикризисных управляющих?» В связи с этим белорусский лидер остановился на институте антикризисных управляющих. «Очень хотелось бы, чтобы докладчик по этому вопросу, министр экономики, доложил нам, откуда сие явление пришло в Беларусь, что оно означает. И самое главное — зачем оно нам. Это же новое явление в независимой Беларуси, — обратился к участникам совещания глава государства. — Какой эффект мы получили от этих самых антикризисных управляющих?»

Кроме того, на рассмотрение был предложен проект указа об обеспечении выплаты вознаграждений за проделанную работу. «Казалось бы, в стране выстроена четкая система, благодаря которой каждый получает плату за свой труд, — заметил Президент. — И если мы что-то пообещали и не выплатили, куда человеку идти, как защитить тут свои интересы. Он вынужден идти в суд, искать на это деньги, отрывая от семьи, детей, тратить нервы, время и прочее».

Александр Лукашенко поинтересовался, как проект указа увязан с законодательными инициативами, которые предусматривают усиление мер ответственности за невыплату заработной платы и уже внесены в парламент. Александр Лукашенко поинтересовался, как проект указа увязан с законодательными инициативами, которые предусматривают усиление мер ответственности за невыплату заработной платы и уже внесены в парламент.

/Будет дополнено/.