Участие в нем принимали 7 конкурсанток: Дарья Трофимова (Глазовская СШ), Анна Балбасова (гимназия райцентра), Влада Кирьянова (Коммунаровская СШ), Ольга Карповнина (СШ № 1 г. Буда-Кошелево), Нина Мануйлина (Гусевицкая СШ), Мария Чумакова (Узовская СШ), Маргарита Зайцева (Уваровичская СШ).

В роли жюри выступили: директор Уваровичского ЦДТ Ирина Зыблева и методист центра Дарья Ковалёва, методист районного учебно-методического кабинета Инна Шестакова, председатель районного совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко.

В первом конкурсном этапе под названием «Я – лидер» участницы представили творческие визитки. Затем им предстояло защитить свои социальные проекты «Моя инициатива». Также жюри оценивало видеоинтервью «180 секунд обо мне» и ответы конкурсанток в интеллектуально-познавательной игре «Моя Беларусь», в рамках которой был проведен тур «Женщины Беларуси», приуроченный к Году белорусской женщины.

По результатам конкурса победу одержала Влада Кирьянова, второе место заняла Ольга Карповнина, на третьей позиции – Анна Балбасова.

Победитель будет участвовать в отборочном областном этапе конкурса. Пожелаем Владе и ее команде успехов.

Наталья Логунова

Фото из архива участников