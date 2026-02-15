Такую цель ставит перед собой педагог, тренер, ветеран войны в Афганистане Виктор Столыбко из агрогородка Коммунар.

Повестка в армию в октябре 1986 года, три месяца в учебном подразделении в Ленинакане, где узнал, что дальнейшую службу будет проходить в Республике Афганистан, – эти события в корне изменили жизнь 18-летнего уроженца Коммунара.

В Афганистане он служил в провинции Кундуз с января 1987-го по февраль 1989-го в отдельном батальоне связи. Основная задача, стоявшая перед водителем ЗИЛа-131, – осуществлять рейсы в колонне по маршруту Кундуз-Кабул, обеспечивая сохранность техники и секретной аппаратуры. Непростые климатические условия, неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка только отягощали военные будни советских солдат. Но чувство локтя, армейская дружба и взаимопомощь помогали их преодолевать.

В одном из рейсов произошла серьезная поломка автомобиля. Однако благодаря слаженным действиям солдат ее удалось быстро устранить и догнать основную колонну. За это рядовой Виктор Столыбко был удостоен правительственной награды «За отличие в воинской службе II степени». Кроме того, мой собеседник за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан, был отмечен грамотой Президиума Верховного Совета СССР, грамотой ЦК ВЛКСМ.

Вернувшись домой, Виктор Григорьевич не оставил увлечение велосипедным спортом: поступил в ГГУ им. Ф. Скорины на специальность «Учитель физической культуры, тренер» и параллельно тренировал местных ребятишек. Желающих крутить педали всегда было много: помимо Коммунара, в первое время тренировались в Широком, Дуравичах. Сегодня юные будакошелевцы могут заниматься велоспортом в Узе и Уваровичах. И все эти годы – с 1990-го по нынешнее время – ребята показывают стабильно хороший результат.

Жизненные ценности, такие как честность, порядочность, верность долгу, любовь к Родине, на деле проверенные в годы службы, Виктор Григорьевич старается воспитать и у своих юных велосипедистов.

– Не только достичь определенного результата, занять призовое место на престижных соревнованиях, стать мастером спорта, но и через систематические тренировки воспитывать в себе волю, закалять характер, быть примером для других – это важно для нынешнего поколения. Ведь пройдет время, и именно им предстоит защищать нашу страну, родную землю, – делится ветеран.

За годы тренерской работы через его опыт, знания прошла не одна сотня мальчишек и девчонок. Его гордость – его ученики, мастера спорта международного класса по велоспорту, участники Олимпийских игр Константин Сивцов и Ольга Гаева, Анастасия Дедикова и Ирина Чуянкова.

– Это достойный результат не только для агрогородка, но и всего района. И среди сегодняшней молодежи есть похожие на то поколение спортсменов. Тренерская работа – многолетний труд: объяснять, рассказывать, а провинившихся даже выгонять с тренировок в качестве воспитательного элемента. Но после этого обязательно нужно поговорить с юным спортсменом, разобрать его поведение. В том числе и этим достигается формирование фанатичного подхода к велоспорту у детей. Только благодаря ему вырастают талантливые спортсмены. Хочу отметить, что в ближайшем будущем имена наших велосипедисток, уроженок Будакошелевщины, обязательно зазвучат, – уверен тренер ДЮСШ «СПАРТА».

Отрадно, что наравне с крупными районами Гомельщины – Речицким, Жлобинским, Мозырским – велосипедный спорт живет и успешно развивается у нас. Сегодня у Виктора Григорьевича 32 воспитанника – мальчишек и девчонок разных возрастов: с 3-4-го по 7-8-й классы. Поэтому и характер занятий разный: начальная, учебно-тренировочная подготовка, в которую входят общефизическая подготовка, спортивные игры. А зимой крутят педали на специальных станках: от 20 минут до более часа, при определенной скорости и частоте сердечных сокращений. Если спортсмен показывает результат, его направляют в училище олимпийского резерва.

Виктор Столыбко с велоспортом более 40 лет, с 6-го класса, когда открылась секция в поселке. Потом на службе физическая подготовка во многом помогала в условиях непростого афганского климата. Сумел он привить любовь к велоспорту и сыну Андрею, который в свое время выйграл первенство Республики Беларусь и увлек езде на велосипеде уже своего сына Доминика. Словом, спортивная семейная династия, а в целом и жизнь – продолжаются!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора