Одним из лидеров по подготовке сельхозтехники является СУП «Морозовичи-Агро», где показатель ее готовности превышает 80%. Как рассказал заведующий машинным двором Александр Дроздов, сейчас механизаторы занимаются ремонтом двух дисковых борон. Осталось привести в порядок навозоразбрасыватель, кукурузную сеялку, комбинированный почвообрабатывающий агрегат.



– Затем мы приступим к восстановлению кормозаготовительной техники. Отремонтировать предстоит два кормоуборочных комбайна КВК и два универсальных энергосредства УЭС, а также косы и грабли. Ожидаем поступления приобретенных в лизинг грабель, – рассказал Александр Михайлович.

Восстанавливают сельхозтехнику как опытные механизаторы, так и молодежь. Самый

старший – Геннадий Зеков. В хозяйстве он трудится уже 19 лет. Основная его обязанность заключается в доставке операторов машинного доения на рабочие места и обратно, подвозит на мехдвор и механизаторов. Однако сейчас помогает в мастерских: его опыт и знания всегда востребованы.

– А кто еще будет молодежи подсказывать, как не старая гвардия? Мыкогда-то тоже были молодыми и неопытными, и над нами старшие коллеги брали шефство, – подчеркнул механизатор. – Хочу сказать, что мне не стыдно за наших парней. Они добросовестно относятся к работе.

Рядом с Геннадием Зековым трудится Кирилл Афанасенко. Молодой специалист пришел в хозяйство по окончании аграрно-технического колледжа. До армии уже успел год поработать здесь.

– Мне доверяют как руководство,такиболееопытныеколлеги. А технику я люблю с малых лет. Всегда нравилось крутить агрегаты гаечными ключами. Так почему бы не связать свою жизнь с автомобилями, – отметил Кирилл Сергеевич.

С 2020 года в СУП «Морозовичи-Агро» и уроженец Заболотья Алексей Гудинович. Будучи еще ребенком, он с интересом смотрел, как в полях работают трактора, и уже тогда мысленно примерял на себя будущую профессию.

– У трактористов работа есть всегда. Весной семена, удобрения подвозим, летом отвозим травяную массу или зерно, осенью – кукурузу. Зимний период – время для восстановления техники. Кстати, на ремонт одного трактора уходит обычно не более 2-3 дней. Но если поломка незначительная, устраняем ее за несколько часов, поделился Алексей Гудинович.

Не новичок в подготовке агрегатов и слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники Александр Сибира. Есть у него и другая специальность – электрогазосварщик,

которую получил в училище в Чечерске.

– В Морозовичи с семьей переехал в 2024 году. Сейчас сконцентрирован на подготовке техники. Но если поручат другое задание, всегда готов помочь, – поделился Александр Владимирович.

Во время визита в сельхозпредприятие корреспондента «Авангарда» на мехдвор

привезли запасные части. Александр Сибира и другие перенесли их на склад. К слову, предназначены они для оперативного восстановления дисковой бороны и кукурузной сеялки.

В числе тех, кто участвовал в разгрузке, и водитель Даниил Кухаренко. Сейчас он тоже помогает ремонтировать технику.

– Мы все понимаем, насколько важно ремонтные работы выполнить в срок. Вот

и стараемся трудиться оперативно и качественно. Благо с поставкой запчастей проблем нет, – отметил Даниил Алексеевич.

Примечательно, что выбрал он СУП «Морозовичи-Агро» неслучайно: здесь раньше водителем работал его отец.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора