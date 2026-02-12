Результаты репетиционного централизованного экзамена станут известны 14 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов на открытии 23-й специализированной выставки для школьников, абитуриентов, студентов, выпускников вузов, родителей, представителей власти, бизнеса и общественности «Образование и карьера».

«На данный момент мы обработали 100% бланков — более 57 тыс. Результаты будут размещены в личных кабинетах участников РЦЭ уже 14 февраля», — поделился Дмитрий Миронов.

Руководитель РИКЗ заверил, что все бланки обрабатываются неоднократно для исключения какой-либо технической ошибки. «В целом об итогах проведения репетиции централизованного экзамена говорить еще рано, так как сегодня-завтра мы завершаем окончательную обработку бланков. Получив результаты, дети смогут оценить свои знания и продолжить подготовку к самому ЦЭ. Впереди еще третий этап РТ. У выпускников есть еще четыре месяца, чтобы подготовиться к сдаче экзамена», — заключил Дмитрий Миронов.