В рамках одноименного благотворительного проекта активисты районного РОО «Патриоты Беларуси» совместно с представителями ТЦСОН, неравнодушными волонтерами нашего района посетили воспитанников социально-педагогического центра, чтобы подарить детям, для которых в силу обстоятельств он стал вторым домом, настоящий праздник, тепло и заботу. Поддержать ребят, напомнить им о важности доброты и общения, многие пришли семьями.

Программа праздника была насыщенной и разнообразной. Дети вместе со взрослыми мастерили красочные открытки, рассказывали стихи, танцевали. Домашнего уюта добавило совместное чаепитие. Для ребят приготовили сладости и угощения.

Но, пожалуй, самым неожиданным и популярным сюрпризом стали модные стрижки от Любови Колодий, которая превратила процесс в увлекательную игру, помогая каждому ребенку выбрать новую стильную прическу. После стрижки многие ребята с восторгом смотрели на себя в зеркало, сияя от счастья.

Как отметил председатель районного РОО «Патриоты Беларуси» Евгений Агажельский, это не разовое мероприятие, а очередная возможность подарить детям ощущение праздника, внимания и веры в чудеса. «Особенно тронула реакция детей на стрижки. Для них это не просто гигиеническая процедура, а проявление заботы о своей внешности. Стильная прическа повышает самооценку и дарит массу положительных эмоций. Мы благодарны руководству социально-педагогического центра за теплый прием и надеемся, что такие встречи станут доброй традицией. Отдельные слова признательности Любови Колодий, всем, кто принял участие в организации мероприятия».