В настоящее время система дошкольного образования сориентирована в большей степени на предоставление мест в учреждениях дошкольного образования для детей с 2 лет, так как отпуск по уходу за ребенком предоставляется до 3 лет.

На данный момент зафиксирована возможность определения детей в возрасте до 2 лет в детские сады за счет открытия групп первого раннего возраста (до одного года), второго раннего возраста (от одного года до двух лет), а также разновозрастных групп (от одного года до семи лет) в детских садах. При необходимости в соответствии с заявленной потребностью такие группы создаются либо предоставляются места в разновозрастных группах.

До настоящего дня в Гомельской области создано 47 групп для 528 воспитанников до 2 лет в Житковичском, Жлобинском, Мозырском, Петриковском, Рогачевском, Речицком, Светлогорском районах, Гомеле.

Гомельщина официально