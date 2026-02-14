Одной из самых потенциально-опасных категорий участников дорожного движения являются «нетрезвые» и «бесправные» водители, которые, не отдавая отчет своим действиям, подвергают опасности себя и окружающих. Как показывает практика, в предвыходные и выходные дни таких людей на дороге становится больше.

С целью своевременного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами нетрезвыми и не имеющими права управления водителями, с 13 по 16 февраля на территории района проводится профилактическое мероприятие «Пьяному и бесправному не место на дороге».

Сотрудники ГАИ Будакошелевщины в ходе отработок и рейдовых мероприятий особое внимание уделят наиболее аварийно-опасным участкам дорог и населенных пунктов, где по статистике водители чаще всего нарушают ПДД, а также объектам торговли и заведениям, работающим в круглосуточном режиме.

ГАИ ПРИЗЫВАЕТ НЕ САДИТЬСЯ ЗА РУЛЬ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ И БЕЗ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

Помните, что алкоголь и дорога – вещи НЕСОВМЕСТИМЫЕ!