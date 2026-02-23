Ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, офицеров и солдат срочной службы и запаса, воинов-интернационалистов, всех жителей области с Днем защитников Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь поздравил председатель облисполкома Иван Крупко:

«Мы хорошо знаем, какой ценой достается свобода и мирное небо над головой. И в наших сердцах живет чувство глубокого уважения, благодарности и преклонения перед воинскими подвигами наших предков».

Огромная внутренняя сила, оптимизм и неиссякаемая энергия ветеранов придает уверенность, стойкость и крепость духа нынешним защитникам Отечества, говорится в поздравлении:

«В этот день мы чествуем всех защитников страны, которые несут ответственных за наше будущее и настоящее не только на военном, но и на гражданском поприще».

Гомельщина официально