В программе – прием граждан, посещение ряда предприятий, встреча с трудовыми коллективами.





По графику губернатора сегодня работает и учитель истории, педагог-организатор из Житковичей Виктория Макух, ставшая победителем конкурса эссе «Если бы я был губернатором». В своем рассказе Виктория рассказала, каким видит рабочий день главы региона, а сегодня она увидит, как он проходит на самом деле.

На встрече с Иваном Крупко перед выездом обсудили вопросы работы с молодежью, посещение знаковых объектов Гомельщины, развитие новых направлений в образовательной среде.

Напомним, предложение о проведении конкурса эссе прозвучало от работающей молодежи в рамках турслета летом 2025 года.

Гомельщина официально