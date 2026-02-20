Было отмечено, что средний балл выпускников региона по итогам централизованных экзаменов вырос. Увеличилось и количество стобалльных сертификатов. На протяжении трех лет ребята показывают хорошие результаты по физике и биологии, средние баллы по русскому языку и химии снижаются.

В восьми специальных школах региона обучается 827 мальчиков и девочек с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов. Более полутора тысяч ребят занимаются в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Что касается дополнительного образования, то в прошлом году количество учащихся в объединениях по интересам увеличилось на 600 человек. Только техническим творчеством увлечено около 12 тысяч ребят. Практически каждый второй из них занимается робототехникой, электроникой, посещает IT-кружки.

