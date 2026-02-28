27 февраля 2026 г. член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в совместном заседании двух палат белорусского парламента, заседании Постоянной комиссии и сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

«Сегодня члены Совета Республики рассмотрели очень важный законопроект, напрямую влияющий на качество жизнедеятельности наших граждан: проект Закона Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении и водоотведении, в который ранее был внесен целый ряд замечаний и предложений, учтенных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь».

В целом предложения, представленные в проекте, будут способствовать правовому регулированию отношений в области водоснабжения и водоотведения для удовлетворения потребностей потребителей и абонентов в питьевой воде и приеме сточных вод.

Кроме того, актуальны нововведения в части основных принципов водоотведения, а также норм, предусматривающих финансовое обеспечение расходов питьевой воды на тушение пожаров, эксплуатацию нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, введение информационного ресурса, с помощью которого обеспечивается формирование единого информационного ресурса в области питьевого водоснабжения и водоотведения», – отметила сенатор.

