Надвор’е, якое ўстанавілася на тэрыторыі Гомельскай вобласці, звязана з багатым выпадзеннем снегу. I гэта садзейнічала павелічэнню колькасці абрушэнняў будынкаў і канструкцый.
Як адзначыла афіцыйны прадстаўнік абласнога ўпраўлення МНС Вераніка Матусевіч, паводле ведамаснага ўліку ў вобласці зарэгістравана 10 абрушэнняў будаўнічых канструкцый, будынкаў і збудаванняў, у выніку якіх загінула 8 і пацярпела 11 галоў буйной рагатай жывёлы.
– Важна своечасова зніжаць снегавую нагрузку на будынкі, – каментуе Вераніка Матусевіч. – Пры гэтым працы неабходна выконваць рэгулярна і з захаваннем патрабаванняў бяспекі. Плануйце расчыстку даху загадзя, не дапушчайце навалы ападкаў на аб’ектах прыватнай формы ўласнасці. Калі будынак мае складаныя архітэктурныя асаблівасці або знаходзіцца на значнай вышыні, лепш даверыць работы прафесіяналам, якія маюць вопыт і неабходнае абсталяванне.
Акрамя таго, з-за перападаў тэмператур і раставання снега на дахах будынкаў і будынкаў утвараецца наледзь і ледзяшы, што стварае высокую небяспеку іх сходу. А гэта можа прывезці да траўміравання грамадзян. Так, паводле інфармацыі аховы здароўя ў бягучым годзе на тэрыторыі вобласці зарэгістраваны 2 такія выпадкі.
– Пазбягайце небяспечных зон: трымайцеся далей ад сцен будынкаў, асабліва ў перыяд інтэнсіўных снегападаў і адлігі, – тлумачыць Вераніка Матусевіч. – Будзьце вельмі ўважлівыя пры выхадзе з пад’ездаў. Пры наяўнасці агароджы небяспечнага месца не спрабуйце праходзіць за агароджу, а абыдзеце небяспечныя месцы іншай дарогай. Калі падчас руху па тратуары вы пачулі наверсе падазроны шум – нельга спыняцца, паднімаць галаву і разглядаць, што там здарылася. Магчыма, гэта сход снега ці ледзяной груды. Уцякаць ад будынка таксама нельга. Трэба як мага хутчэй прыціснуцца да сцяны, казырок даху паслужыць хованкай.
Захаванне правілаў дапаможа мінімізаваць рызыкі і гарантаваць бяспеку жыццядзейнасці ва ўмовах непрадказальнага надвор’я.