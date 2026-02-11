Специалисты выяснили, что в биологически активных добавках содержание витамина было превышено более чем в три раза.

Три вида биологически активных добавок российского производства запретили продавать в Беларуси, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В учреждении уточнили, что при проведении государственного санитарного надзора в них было установлено превышение содержания биологически активных веществ.

Отмечается, что содержание витамина Д3 в суточной дозе превысило верхний допустимый уровень потребления в 3,3 раза в добавках: — «Витамин Д3/ Vitamin D3» (ООО «Химфармконтракт»); — «Кальций хелат» (ООО «Фарминтегро»); — «Витамин D3 2000 МЕ (холекальциферол)» (АО «РеалКапс»).

Для защиты здоровья населения главный санврач ввел запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование данной продукции.

В центре обратили внимание, что неконтролируемый и самовольный прием БАДов может привести к серьезным последствиям для здоровья – избыток витамина Д в организме гораздо хуже, чем его дефицит.