Мудрость, забота о семье, патриотизм – эти и другие качества присущи белорусским женщинам. Они эффективно трудятся во всех сферах, в том числе в сельском хозяйстве, вносят значительный вклад в экономику страны.

Бригадир молочно-товарной фермы «Дуравичи» СУП «Андреевка» Любовь Рижкова родилась в Пытьковке, но в семилетнем возрасте с мамой переехала в Дуравичи. В школе училась хорошо. Хоть и успевала по всем предметам, любимым уроком была физическая культура. Особенно в зимнее время ей нравилось кататься на лыжах.

– Хорошая физподготовка у меня с детства. Нас у родителей было трое. Они держали большое домашнее хозяйство – скот, птицу, да и огород в 60 соток. Без дела мы не сидели. Успевали и в доме убраться, и уроки сделать, и с друзьями поиграть, – рассказывает Любовь Рижкова. – Я еще и маме помогала на ферме. Она трудилась телятницей, научила меня выпаивать телят сухим молоком с добавлением глюкозы, кормить их, вручную доить коров. Мне это было интересно. Я и дома буренку доила, пока мама была на работе.

После окончания школы Любовь Николаевна сменила не одну профессию. В частности, будучи почтальоном, длительное время обслуживала достаточно обширный участок: Дуравичи, Залуневье, Броды, Мачулище. И в снег, и в дождь газеты, посылки, пенсию доставляла адресатам. Зачастую для этого приходилось запрягать свою лошадь.

Но в профессиональной жизни Любови Рижковой произошел очередной поворот: она перешла на МТФ «Дуравичи». Сначала была оператором машинного доения, а вот уже три с половиной года – бригадир, отвечает за содержание 520 голов скота, из которых 170 составляют дойное стадо.

Рабочий день нашей героини начинается в 5.30. Первым делом она обходит животных, смотрит, чтобы все были здоровыми. Далее – анализ работы операторов машинного доения. На столе у Любови Николаевны всегда много папок с документами – книге движения скота, накладным на молоко тоже необходимо уделять внимание. Поначалу было непросто овладеть этой профессией, но помогли бывший бригадир Алла Журавская и учетчик Елена Астапенко.

В подчинении у Любови Рижковой 16 человек. На ферме с ней работает и суп-руг Олег Владимирович. Он вывозит органику, привозит муку. На МТФ занят практически круглый год. Правда, когда-то начинал скотником, но уже более двух десятков управляет трактором.

– Мы уже 25 лет вместе – и на работе, и дома. Знакомы со школьной скамьи, но друг от друга не устаем. А когда начинается грибной сезон, ходим в лес, – сказала Любовь Николаевна. – Держим домашнее хозяйство: досматриваем коз и птицу, до недавнего времени была и лошадь.

Супруги воспитали дочь и двоих сыновей, один из них работает на МТФ «Дуравичи» животноводом. Также они – счастливые бабушка и дедушка восьмерых внуков.

– В выходные и праздничные дни в нашем доме – детский сад, – с улыбкой говорит бригадир. – Но нам это нравится. Мы внуков очень любим. Они помогают своим родителям во всем. Трудолюбие у нас передается из поколения в поколение. К примеру, наша дочь Вика живет в райцентре, но на даче в Морозовичах держит свиней и птицу.

Безусловно, и работа, и уход за домашним хозяйством отнимают немало времени. Однако еще пару лет назад Любовь Рижкова находила свободную минутку для вязания. По ее словам, за годы увлечения связала родным и друзьям множество варежек, шарфов и носков.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора