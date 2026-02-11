Перечень документов, которые представляют граждане для совершения определенных административных процедур, сокращен. Также уменьшены сроки осуществления ряда административных процедур. Это предусмотрено указом №5 от 9 января 2026 года, который сегодня вступает в силу, сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на снижение административной нагрузки на граждан, оптимизацию и упрощение значительного числа процедур. Изменения имеют комплексный характер и внесены с учетом предложений общественности, широкого круга заинтересованных органов и организаций.

Указом корректируются 284 административные процедуры, определенные в указе №200. В частности, более чем по 100 административным процедурам сокращается перечень документов, представляемых гражданами.

Как ранее прокомментировали в Министерстве юстиции, корректировки максимально учитывают возможность бездокументарного взаимодействия между государственными органами и освобождения граждан от необходимости подачи лишних бумаг.

Так, указом исключены административные процедуры, касающиеся выдачи справок о дозе облучения, о невыделении путевки для детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году, о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой в лагерь с круглосуточным пребыванием и др. Это обусловлено невостребованностью указанных документов либо возможностью их получения государственными органами самостоятельно из информационных ресурсов (систем).

Что касается уменьшения количества подаваемых гражданами документов, то, например, из пакета документов по многим процедурам, касающимся недвижимости, исключены документы, подтверждающие право собственности. Это касается принятия решения о признании жилого помещения не соответствующим установленным для проживания санитарным и техническим требованиям, принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое. Эти сведения будут запрашиваться из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Усовершенствованы подходы к отчуждению недвижимого имущества в интересах детей лиц, обязанных возмещать расходы по содержанию детей. Ранее существовавший общий запрет для обязанных лиц на отчуждение недвижимости делал невозможными сделки, которые объективно соответствовали интересам ребенка (например, продажа единственной квартиры для покупки большего жилья, улучшения условий проживания ребенка, оплаты его лечения или образования).

Скорректированы сроки совершения административных процедур. Например, процедуры, связанные с включением физического лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий, в состав организации застройщиков, будут совершаться в срок до 15 дней (ранее — до одного месяца), если не требуется запрос сведений от других органов. Аналогичные изменения произошли в отношении процедуры, касающейся предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда меньшего размера взамен занимаемого. Сроки по административной процедуре, связанной с подтверждением консервации незавершенного строительства жилого дома, сокращены до 20 дней (ранее — месяц).

Имеются также уточняющие изменения в отношении иных административных процедур, таких как принятие решения по самовольному строительству, выдача справки для упрощенного оформления наследства на ранее эксплуатируемые жилые дома, государственная регистрация недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Корректировка административных процедур произошла, кроме целей сокращения количества подаваемых документов и сроков их рассмотрения, также для более активного использования цифровых источников получения информации, что позволит исключить необходимость гражданам подавать определенные документы самостоятельно.

В Министерстве юстиции уверены, что реализация положений указа будет способствовать повышению эффективности государственного управления, снижению затрат времени и ресурсов граждан, а также укреплению гарантий защиты прав социально уязвимых категорий населения.

