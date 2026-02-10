С целью повышения безопасности населения работники Буда-Кошелевского РОЧС провели профилактические мероприятия в формате «Автолавка безопасности» в населенных пунктах Гусевицкого сельсовета. Мероприятия направлены на информирование граждан о правилах пожарной безопасности и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

На каждом остановочном пункте автомагазина спасатели довели сельчанам важную информацию о том, как обезопасить себя и своих близких в быту. Спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, а также электронагревательных приборов. Особое внимание было уделено пользе автономного пожарного извещателя, который на ранней стадии оповестит в случае возникновения пожара.

– Помните, запрещается топить печи с открытыми дверцами, растапливать печь бензином, оставлять топящуюся печь без присмотра, сушить и складировать на печах топливо, одежду и другие сгораемые материалы. Не подвергайте себя и окружающих вас людей опасности, в случае возгорания звоните по телефону 101 или 112, – акцентировал внимание граждан инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулёв.

Каждый желающий имел возможность задать волнующие его вопросы. Подобные встречи помогают наладить доверительный диалог между населением и представителями службы спасения, а также повысить уровень информированности граждан.

В завершение встреч сельчане уходили не только с покупками из автолавки, но и с полезными подарками — печатной продукцией профилактической тематики от МЧС. Эти материалы содержат актуальные рекомендации и советы по обеспечению безопасности в быту, что особенно важно для жителей сельской местности. Работа в формате «Автолавка безопасности» — это еще один шаг к созданию безопасной среды для граждан.

Буда-Кошелевский РОЧС