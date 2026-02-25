До недавнего времени общепризнанным был тот факт, что в большинстве случаев нарушение слуха – это проблема лиц старшего возраста. Однако в последние годы снижение остроты слуха все чаще встречается в молодежной среде. Согласно проведенным исследованиям в разных странах мира от 17% до 20% подростков и молодежи страдают той или иной степенью тугоухости. Отсутствие диагностики и помощи при потере слуха у детей школьного возраста – распространенная проблема во всем мире. Вместе с тем потеря слуха зачастую не выявляется, особенно там, где для этого не имеется достаточных ресурсов.

Среди детей сохраняется широкая распространенность предотвратимых и излечимых причин потери слуха, таких как экссудативный средний отит, хронический гнойный средний отит и серные пробки. Иногда потеря слуха начинается незаметно, но со временем нарастает и ощущается все больше.

В отсутствие диагностики и помощи страдает не только слух ребенка, но и его речевое, языковое, когнитивное развитие и социализация, что приводит к снижению образовательных достижений, ограничивает перспективы трудоустройства и порождает стойкое экономическое неблагополучие.

В этом году тема кампании по случаю Всемирного дня слуха сформулирована как «От дома до школьной скамьи: забота о слухе каждого ребенка».

Она посвящена двум актуальным задачам:

профилактике предотвратимой потери слуха у детей;

раннему выявлению и ведениюдетей с заболеваниями уха и нарушениями слуха.

Работу с детьми, родителями и учителями необходимо начинать дома и в школе. Включая задачи по охране слуха в работу школьных здоровьесберегающих программ и педиатрических служб, мы помогаем детям слышать, учиться и добиваться успехов.

Основные факторы, приводящие к снижению слуха

Самой распространенной причиной снижения остроты слуха является, по сути, современный образ жизни большей части населения, особенно тех из них, кто живет в мегаполисах, ежедневно подвергаясь воздействию большого количества физических факторов, в том числе интенсивных звуковых нагрузок на все отделы и структуры органа слуха.

При этом молодежь в большей степени находится в зоне риска. Как показывает статистика, около 1,1–1,35 миллиарда молодых людей в мире подвержены риску потери слуха из-за опасных привычек прослушивания громкой музыки и использования наушников, что и приводит к ранней тугоухости.

Как работает наш слуховой аппарат.

Благодаря колебаниям барабанной перепонки звуки передаются во внутреннее ухо, где расположены чувствительные волосковые клетки. Они преобразуют эти колебания в звук, который мы можем слышать и понимать. Но эти клетки под влиянием негативных факторов, в том числе при воздействии громкого звука, могут повреждаться. Если высокий уровень шума действует короткое время, они восстанавливаются, а острота слуха снижается лишь временно и незначительно. При повторном и длительном воздействии шума эти клетки повреждаются более серьезно и восстановление слуха становится невозможным. По мере того, как число погибших волосковых клеток увеличивается, развивается стойкая тугоухость.

Последствия неправильного использования наушников

Анкетный опрос школьников средних и старших классов, а также студентов показал, что среди лиц молодого возраста, регулярно использующих аудионаушники в повседневной жизни (6-7 дней в неделю по 2 — 3,5 часа в день при высокой громкости звука), изменения самочувствия наблюдаются в 2,6 раза чаще чем у тех, кто их не использует. При этом жалобы на снижение слуха и заложенность ушей предъявили в среднем 38,6% из них, на нарушения сна – 36,0%, на головные боли – 14,1%, на головокружение – 10,0%.

Советы по использованию наушников для профилактики тугоухости

С учетом проведенных исследований были выработаны рекомендации по использованию наушников, чтобы защитить волосковые клетки внутреннего уха от повреждения и предупредить развитие тугоухости.

Необходимо придерживаться правила «60/60», то есть громкость не должна превышать 60%от максимума (обычно это 60–70 дБ), а время непрерывного прослушивания —не больше 60 минут, после чего необходим перерыв на 10–15 минут. Суммарное время использования наушников в день при соблюдении этих правил составляет 1,5–2 часа.

При более громком звуке (на уровне 100 дБ) для предотвращения необратимой потери слуха время воздействия необходимо сократить до 10-15 минут, а при максимальной громкости (>100 дБ) безопасный предел составляет всего 1–5 минут (при нарушении этих правил развитие тугоухости может наступить уже через 3-4 месяца).

Предпочтительнее использовать накладные наушники вместо внутриканальных: они обеспечивают лучшую звукоизоляцию, и не требуют поэтому увеличения громкости звука. Внутриканальные наушники из-за близкого расположения к барабанной перепонке оказывают более сильное давление на нее, что со временем может привести к снижению ее подвижности, а значит и к нарушению слуха. Они также блокируют ушной канал, способствуя образованию серных пробок. Должен быть как минимум один «свободный» от наушников день, то есть полный отказ от использования этого гаджета в течение 24 часов для отдыха слухового аппарата, чтобы предотвратить снижение слуха. Не следует использовать наушники в «шумных» местах (в метро, в наземном транспорте, во время массовых мероприятий, на дискотеках и др.),чтобы не было необходимости увеличивать громкость звука. Не рекомендуют также использовать наушники на улице, так как при этом теряется адекватное восприятие реальности и значительно увеличивается риск несчастных случаев

По мнению экспертов всемирной организации здравоохранения 60% всех случаев потери слуха можно предотвращать путем соблюдения профилактических мер. Поэтому следует помнить, что появление чувства заложенности или звона в ушах после использования наушников является признаком звуковой (акустической) травмы. Не допускайте этого!

В рамках единого дня здоровья в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей линии» с врачом оториноларингологом Дерушевой В.А. Свои вопросы вы можете задать 3 марта с 9.00 до 11.00 по телефону 8 (029) 397-77-03.

Врач-оториноларинголог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» В.А.Дерушева