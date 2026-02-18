Четыре белорусские спортсменки сегодня начнут выступления на XXV Зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 12.00 по минскому времени в Ливиньо начнется квалификация в лыжной акробатике у девушек. Отборочный турнир должен был пройти 17 февраля, но был перенесен на сутки из-за сильного снегопада. В стартовом протоколе 25 спортсменок, среди них белоруски Анна Гуськова, Анастасия Андриянова и Анна Деруго. По итогам первой квалификации дальше пройдет лучшая шестерка, еще шесть путевок будут разыграны во втором раунде. Начало финала — в 15.00.

Также в полдень в Кортина-д’Ампеццо стартуют соревнования в женском слаломе. На трассу выйдут 95 девушек, в том числе наша Мария Шканова, у которой 44-й номер. Для попадания во вторую попытку необходимо показать результат в топ-30. Для белорусской горнолыжницы эта Олимпиада станет пятой в карьере, четыре года назад Мария была 20-й. Лучшим результатом Шкановой в текущем розыгрыше Кубка мира является 44-е место.