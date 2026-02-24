Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности.

История Ольги Захаровны Седун, родившейся в 1928 году в д. Бушевка Гомельской области, лишь одна из тысяч, рассказывающих о жестокости оккупации и несломленном духе людей.

Война застала Ольгу Захаровну подростком. Ее старшая сестра Юлия уже обзавелась семьей и жила в соседней д. Дуброво, всего в пяти километрах от родительского дома. В каждой, даже самой отдаленной деревне, немцы установили свой порядок, назначив старост – людей, преданных рейху. В Бушевке им стал Кондрат Лепушенко, который жил здесь со своей женой Марфой и дочками Мотей и Анютой.

Апрель 1943 года стал трагическим для этих населенных пунктов. Отец Ольги, Захар Прохорович, на тот момент находился в гостях у дочери Юлии в Дуброво. Но 18 апреля мирную жизнь деревни разорвал вторгшийся карательный отряд. Привел их, как потом стало известно, Кондрат Лепушенко, знавший все лесные тропы.

Прибыв в Дуброво, каратели действовали безжалостно. Всех жителей от мала до велика согнали в местный деревянный клуб. Люди чувствовали приближение конца. Вместе с ними оказалась и жена старосты с двумя дочерьми.

Кондрат Лепушенко, осознав, что натворил, стал умолять немецкого офицера пощадить хотя бы женщин и детей. С неимоверным трудом ему удалось добиться этого. Сначала отпустили его семью, а затем, под давлением его слезных просьб, пощадили и остальных женщин и детей. Среди них были Ольга Захаровна и ее мать Татьяна Матвеевна Алексеенко.

Охваченные ужасом, заплаканные и растерянные, они ускоренным шагом шли мимо своих домов, которые на их глазах превращались в пепел. Клуб, где осталась часть жителей, каратели подожгли. Несколько подростков смогли вырваться из огненной ловушки, но до спасительного леса по открытому полю им добежать не удалось. Пули оборвали жизни всех, кто пытался спастись. Среди них был и двоюродный брат Ольги Захаровны — Иван.

Через несколько дней после этой трагедии в Дуброво провели новую облаву. Несколько человек расстреляли, а большинство жителей были отправлены на работы в Германию. Среди них оказалась и Юлия, с маленькой дочкой, сестра Ольги Захаровны. Лишь в 1946 году они смогли вернуться, чтобы рассказать о невыносимых страданиях, пережитых в немецком рабстве.

Когда был освобожден Гомель, Кондрат Лепушенко, опасаясь возмездия, ушел вместе с немцами, забрав свою семью.

История Ольги Захаровны Седун – это боль и скорбь, а также напоминание о цене, которую заплатила Беларусь за свою свободу. Эта память должна жить вечно, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.

По материалам ctv.by подготовила Екатерина Зайкова