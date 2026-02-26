Подробности о новых полномочиях узнали у начальника районного отдела принудительного исполнения Олеси Манулиной:



– После внесения поправок в Закон Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» к компетенции судебных исполнителей отнесено право на принятие меры по обеспечению выполнения исполнительного документа в виде временного ограничения должника, в том числе индивидуального предпринимателя, в посещении игорных заведений, виртуальных игорных заведений и участии в азартных играх. Ранее подобная мера могла быть принята только судом по отдельному ходатайству службы принудительного исполнения.

Под ограничение попадают все платформы, которые действуют по лицензии: букмекерские и игровые конторы, покер-румы, лотереи с денежными ставками, онлайн-казино, тотализаторы. Механизм реализуется через взаимодействие органов принудительного исполнения с Мониторинговым центром по игорному бизнесу. Эта мера нацелена на то, чтобы должник перестал тратить деньги на игры и направил их на погашение долгов (алименты, кредиты, штрафы и т.д.). Уверена, что запрет станет действенным стимулом для должников в скорейшем погашении своих задолженностей.

Подготовила Татьяна Титоренко