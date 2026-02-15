Аграрии района продолжают готовить технику к весенне-полевым работам. В исправном состоянии уже 605 единиц из 758-ми.

Среди лидеров по темпам восстановления сельхозтехники – филиал ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Как рассказал заведующий ремонтными мастерскими МТП «Неговка» Олег Кусенков, ремонта требуют еще 15 единиц: 6 тракторов, 2 зерновые сеялки, дисковая борона, плуг, культиватор, комбинированный почвообрабатывающий агрегат, машины для внесения минеральных и органических удобрений, культиватор для обработки кукурузы. Большинству агрегатов необходим лишь косметический ремонт. В хозяйстве не сомневаются в том, что все сделать успеют до 1 марта. Более того, не забывают здесь и о кормоуборочной технике. Два кормоуборочных комбайна уже готовы, осталось привести в порядок грабли и другие малогабаритные агрегаты.

Первое, что бросилось в глаза при посещении мастерской, это температурные условия, в которых трудились механизаторы Олег Прус, Андрей Васьков и Игорь Сергушкин. Благодаря работе печки в помещении было достаточно тепло.

– В морозы мы не замерзаем, – заверил Олег Михайлович. – Если становится холодно, всегда можем подойти погреться. Да и в работе на месте не стоим: то запчасти надо принести, то коллегам помочь. Стараемся делать все быстро, но не в ущерб качеству. Я, к примеру, занимаюсь ремонтом закрепленного за мной трактора. В моих интересах, чтобы работал он без поломок.

Андрей Васьков

В «Юбилейном-Агро» Олег Прус трудится с 2017 года. В основном он задействован на раздаче кормов скоту. Кстати, раньше в хозяйстве работал и его сын Иван.

Олег Прус

Не занимать опыта и Андрею Васькову. В нынешнем году у механизатора юбилей – 25-летие трудовой деятельности в этом сельхозпредприятии. Когда с полей сойдет снег и подсохнет земля, аграрий прицепит к трактору культиватор и начнет предпосевную обработку почвы. А как только вырастет трава, пересядет на кормоуборочный комбайн КВК-800 и приступит к уборке зеленой массы. Осенью его будет ждать кукуруза.

В отличие от своих коллег, механизатор Игорь Сергушкин только начал работать в хозяйстве. До этого 9 лет трудился трактористом-машинистом в КСУП «Светлый путь», что в Рогачевском районе, и был там одним из лучших. Об этом свидетельствуют благодарности Гомельского областного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса и районной профсоюзной организации работников АПК. Был в числе передовиков и на посевной.

Игорь Сергушкин

– Я могу подготавливать почву, сеять, выполнять другие сельскохозяйственные работы, – говорит Игорь Игоревич. – Сейчас на тракторе с помощью универсального навесного ковша занимаюсь транспортировкой сена и соломы на фермы.

Стоит отметить, что в хозяйстве высокий уровень взаимозаменяемости. Если один механизатор по каким-то причинам выбывает из производственной цепочки, ему всегда есть оперативная замена.

Евгений ДАНИЛОВ

Фото автора