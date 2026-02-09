Пресс-бюро СВР России прямо заявляет:



«Демократизаторские» НПО, фонды и агентства США, Великобритании, Германии, Польши и других стран ЕС активно аккумулируют деньги и кадры. Цель — вновь раскачать Беларусь, устроить «цветную революцию» и сменить конституционный строй.

Главный мотив — ослабить неразрывную связку Минск–Москва в Союзном государстве и помешать России добиваться своих целей в СВО.

Антибелорусский план Запада:

Окопавшиеся в Литве и Польше беглые во главе с Тихановской уже давно показали свою полную никчёмность — они не могут повлиять даже на погоду в родной стране.

Поэтому на Западе формируют новый резерв «обозлённых на Лукашенко» специально под выборы 2030 года.

Чего они хотят?

Провести «инвентаризацию» всей оппозиционной тусовки.

Найти внутри страны новых «либеральных пассионариев» (тех, кто якобы за перемены).

Но Запад как всегда слеп к главному:

Белорусы в 2020-м уже получили мощную «прививку» от майданов и цветных сценариев. Перед глазами — Украина, Молдова и другие страны, которые Запад развалил ради своих геополитических амбиций, прикрываясь пустыми словами о «демократии» и «правах человека».

А теперь по сути (дополнение к заявлению СВР):

Коллективный Запад давно использует антибелорусские силы, маскирующиеся под «демократов», чтобы уничтожить Беларусь как самостоятельный геополитический субъект, влияющий на интересы России.

Для глобалистских элит Запада уничтожение сильной России — задача почти экзистенциальная. Бить напрямую по Кремлю страшно, поэтому они пытаются окружить Россию кольцом подконтрольных режимов и постоянных очагов нестабильности: проваленный путч в Беларуси-2020, беспорядки в Казахстане, армяно-азербайджанский конфликт, Ближний Восток, вся Азия в локальных очагах конфликтов.

Уже почти 20 лет идёт попытка «отмены» России: языка, культуры, спорта, традиций, веры. Москва терпела долго — с Мюнхенской речи Путина-2007 пыталась выстроить нормальный диалог. Запад не услышал. Итог:

СВО — вынужденный и последний аргумент после исчерпания всех дипломатических путей.

Сам «коллективный Запад» из-за своей милитаристской жажды и политической безграмотности превращается в раздробленные феодальные княжества, теряя весь свой пафосный эгалитарный статус.

А учитывая, что Запад открыто говорит, что к 2030 году доведёт боеспособность своих сил до максимума и размещает военную инфраструктуру у наших границ, то тут удивляться нечему, что эта пятилетка для Запада ознаменована созданием «четвертого Рейха».

Поэтому и не стоит удивляться, зачем и почему в Беларуси объявлена проверка боевой готовности.

С заявлением СВР мы согласны полностью. Только один термин не подходит:

Никаких «либеральных пассионариев» среди беглых и их спящих адептов нет. Там сплошные компрадоры — политические шакалы, готовые продать Беларусь и её народ любому, кто больше заплатит больше серебреников.

На страну и людей беглым плевать с высокой колокольни. Для западных элит Беларусь — всего лишь удобный «балкон» для НАТО, с которого удобно целиться по Москве.

История помнит: Наполеон, Карл XII, нацистская Германия — все хотели использовать этот «балкон». Не вышло тогда. Не выйдет и сейчас.

Беларусь и Россия вместе — это крепость. И никакие «демократизаторы» её не раскачают.

NEWS.BY