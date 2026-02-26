Вот так выглядел насос, который подняли с КНС возле дома №18 по ул. Совхозной г. Буда-Кошелево.

Уважаемые граждане! Неправильное и неаккуратное пользование системой канализации нарушает режим её работы, приводит к засорениям трубопроводов, излитию стоков в жилые помещения и на поверхность улиц.

Работники цеха ВКХ Буда-Кошелевского района филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» напоминают элементарные правила эксплуатации канализации, соблюдение которых не позволит довести до вышеуказанной ситуации:

– не сливайте в канализацию остатки красок, растворителей, машинных масел. Постарайтесь использовать для их утилизации отдельные емкости;

– не смывайте мелкие пищевые отходы в раковину – установите в сливное отверстие пластиковую решетку;

– в унитаз должны поступать только продукты жизнедеятельности человека. Другие твердые бытовые отходы: бумага, очистки, остатки пищи, окурки, подгузники, влажные салфетки, наполнители туалетов, тряпки, а также строительный мусор выбрасываются в мусорное ведро.

Подготовила Татьяна Титоренко