В соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь плательщик обязан при реализации товаров (работ, услуг) обеспечивать прием средств платежа в случаях и порядке, установленных законодательством.

Порядок использования кассового и иного оборудования при приеме средств платежа регулируется постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16 «06 использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа» и утвержденным этим постановлением Положением об использовании кассового и иного оборудования при приеме средств платежа.

В соответствии с нормами пункта 4 Положения №924/16 при приеме платежа кассир проводит с использованием кассового оборудования суммы принятых платежей и выдает покупателю (потребителю) платежный документ (платежные документы), подтверждающий (подтверждающие) оплату товара (работы, услуги) и (или) инициирование платежа.

В соответствии с принятым постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 23 октября 2023 г. №712/19 «06 изменении постановления №924/16» у субъектов хозяйствования при выполнении работ, оказании услуг вне постоянного места осуществления деятельности с 01.07.2025 возникла обязанность использования кассового оборудования и платежных терминалов.

Соответственно, субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с организацией охоты, с 1 июля 2025 года обязаны использовать кассовое оборудование и платежные терминалы вне зависимости от мест осуществления реализации охотничьей путевки, разрешения и охотничьей путевки к разрешению. При этом в соответствии с требованиями пункта 4 Положения №924/16 проведение с использованием кассового оборудования суммы принятых платежей, и выдача покупателю (потребителю) платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату товара (работы, услуги) и (или) инициирование платежа, должно осуществляться в момент приема таких платежей.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району обращает внимание, что выполнение субъектами хозяйствования обязанности по использованию платежного терминала в объектах и (или) при осуществлении видов деятельности согласно приложению 1-1 к постановлению №924/16 не подразумевает обязательное приобретение и использование платежного терминала, поскольку выполнение обязанности предполагает возможность использования, в том числе программного обеспечения, позволяющего принимать безналичные платежи (например, приложение «Оплати», установка программного обеспечения банка на смартфон для возможности приема платежей с использованием карточек и иные варианты, не предусматривающие физическое наличие карточного платежного терминала).

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району