В этот знаменательный день 113 учащихся получили заслуженные дипломы, подтверждающие их труд и старания за годы обучения.

Особые слова признания, грамоты и благодарности были адресованы тем, кто проявил активность в общественной жизни колледжа и добился высоких результатов в учебе. Среди них — обладатель красного диплома Артем Бакланов.

Мероприятие открыл директор колледжа Николай Адашкевич, который вдохновил выпускников напутственными словами и пожеланиями на будущее. Также первый секретарь РК ОО «БРСМ» Татьяна Хацулева вручила благодарности активистам организации за их вклад в жизнь колледжа.

Церемония была наполнена эмоциями, радостными моментами и музыкальными подарками как от выпускников, так и от преподавателей. Мы уверены, что впереди у каждого молодого специалиста много ярких свершений.

Поздравляем всех выпускников и желаем удачи на новом этапе жизни!

Фото из архива аграрно-технического колледжа