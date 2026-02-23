Третий этап репетиционного тестирования стартует в Беларуси 1 марта. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела мониторинга и методик контроля Республиканского института контроля знаний Елена Волосач.

По словам представителя РИКЗ, третий этап репетиционного тестирования продлится по 30 апреля. На данный момент в стране работают 139 пунктов проведения. Регистрация осуществляется через личный кабинет на сайте РИКЗ, где участники определяют предмет, выбрать который они могут из 14, доступных для ЦЭ и ЦТ, регион и пункт проведения. «По итогам РТ в конце этапа предоставляется тематическое консультирование для работы над ошибками. Также участники получают скан-копию бланка ответов, чтобы увидеть свои ошибки и понять, какой материал стоит повторить или доучить», — пояснила Елена Волосач.

Третий этап репетиционного тестирования пользуется большой популярностью, так как проводится непосредственно перед самими экзаменами. «Тестирование могут сдавать не только одиннадцатиклассники, но и учащиеся 10-х и 9-х классов. Чтобы избежать ситуации, когда мест не хватает, лучше регистрироваться заранее», — подчеркнула сотрудник РИКЗ.

Пункты тестирования самостоятельно определяют график проведения в рамках этих двух месяцев. Как правило, РТ проходит на базе университетов или колледжей, у которых идет свой учебный процесс. «Поэтому если вдруг мест на сайте не видно, стоит обратиться в пункт проведения РТ и уточнить, будут ли открыты дополнительные даты», — посоветовала Елена Волосач. Она также добавила, что к середине апреля, как правило, все даты уже доступны и те, кто хотел, успевают зарегистрироваться.

В первом этапе РТ было написано более 160 тыс. тестов. Второй этап еще продолжается, но обработано уже более 100 тыс. бланков ответов. «Результаты размещаются в личных кабинетах участников, после статистика передается на анализ методистам по учебным предметам, а затем публикуется в официальных источниках», — отметила Елена Волосач.