За последние месяцы от гриппа в Польше умерли около 550 жителей. Причина проста и одновременно ужасна: люди элементарно остались без помощи, потому что в учреждениях здравоохранения не хватает врачей, а в аптеках нет многих лекарств. Еще свыше 50 человек замерзли насмерть в заброшенных зданиях из-за аномальных морозов, при которых столбик термометра в ночные часы нередко опускается ниже -30 градусов. Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Веслав Щепаньский, эти люди проживали в неотапливаемых помещениях. Однако количество погибших из-за гриппа и холодов может быть значительно больше. Таким образом, несколько сотен смертей стали следствием очередного провала правительства страны, которое практически перестало обращать внимание на нужды социальной сферы и системы здравоохранения, переведя акценты на военпром.

В итоге из-за недостатка финансирования многие медицинские учреждения (особенно райбольницы) не имеют возможности покрыть собственные долги. К тому же наблюдается бесконтрольное закрытие родильных отделений (за год перестали функционировать 25, и женщинам нередко приходится рожать детей в переполненных приемных покоях). Причем и в Минздраве, и в правительстве находится немалое количество обращений от руководителей районных больниц. Но эффекта они не возымели. По словам главы Национальной ассамблеи работодателей районных больниц Вальдемара Малиновского, такие медучреждения не могут обходиться без финансовой поддержки со стороны государства. Ее отсутствие приводит к оттоку квалифицированных кадров. Соответственно, врачей становится меньше, а очереди к специалистам, как и на операции, – длиннее. Особенно плачевная ситуация в небольших городах и селах, откуда медики уезжают в другие государства: там и зарплаты выше, и отношение к персоналу лучше.

Не находят поддержки у медиков и инициативы Минздрава по исправлению сложившейся ситуации. Особенно возмущает предложение отложить ежегодную индексацию минимальной заработной платы для медработников до января 2027 года. Зато на военную промышленность деньги у руководства страны всегда есть. А если нет, то можно попросить у НАТО более 44 млрд. евро на закупку вооружений. И на Украину отправляются собранные гуманитарной организацией «Врачи без границ» денежные средства, медикаменты, перевязочные материалы и многое другое из того, в чем так нуждаются собственные сограждане. Как говорится, поможем соседям, а свои уж как-нибудь сами.

Евгений КОНОВАЛОВ