Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля подписал указ №60 «О квалификационном экзамене», которым совершенствуется процедура его проведения для лиц, впервые поступающих на государственную гражданскую службу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом установлен формат данного экзамена. Это единый для всех тест, разработанный Академией управления при Президенте Республики Беларусь.

Проведение экзамена таким способом позволит исключить субъективность и протекционизм в кадровой работе, а также повысить требования к лицам, поступающим на государственную гражданскую службу.

Во время тестирования будет проведена проверка уровня знаний Конституции Беларуси и иных законодательных актов, владение которыми необходимо для всех категорий государственных гражданских служащих.

Перечень вопросов к экзамену и демонстрационная версия тестовых заданий для прохождения бесплатного пробного тестирования будут размещены на сайте Академии управления при Президенте Республики Беларусь.