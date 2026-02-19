Профориентационное мероприятие на базе высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений во время весенних каникул организуют при участии заказчиков кадров.

Как сообщил начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов, масштабное мероприятие объединит сразу три формата: день открытых дверей, ярмарку целевой подготовки и ярмарку вакансий. Абитуриенты и их родители смогут подробно ознакомиться с направлениями обучения, определиться с будущей профессией, узнать о возможностях целевой подготовки и получить информацию о будущих работодателях.

Сергей Пищов подчеркнул, что такая форма работы помогает молодежи осознанно выбирать специальность с учетом дальнейшего трудоустройства.

– После получения качественного профессионального образования важно обеспечить закрепление молодых специалистов на первых рабочих местах и создать условия для их профессионального роста, – отметил он.

Единый день открытых дверей способствует развитию национальной образовательной системы, помогает эффективнее использовать кадровый потенциал и информирует общественность о потребностях организаций – заказчиков кадров. Подробная информация о мероприятии будет опубликована на сайтах учреждений образования в ближайшее время.

