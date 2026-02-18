В Беларуси с середины февраля начал действовать ежегодный сезонный запрет на уничтожение гнезд птиц, он продлится по 14 августа. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Минприроды.

В соответствии с законом «О животном мире», разрушение нежилых гнезд птиц, расположенных на насаждениях в населенных пунктах, жилых, производственных, культурно-бытовых и иных строениях и сооружениях, разрешено только с 15 августа по 15 февраля.

В Минприроды отмечают, что в соответствии со статьей 16.23 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное разрушение гнезд птиц предусмотрено наложение штрафных санкций: на физическое лицо — в размере до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 100 базовых величин, на юридическое лицо — от 20 до 500 базовых величин.