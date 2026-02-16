Республиканская акция «Призвание Мама», приуроченная к Году белорусской женщины, пройдет в Беларуси с 1 марта по 14 октября. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Белорусский детский фонд.

Инициатива Белорусского детского фонда направлена на популяризацию роли современной белорусской женщины-матери и повышение статуса родителей-воспитателей детских домов семейного типа и матерей детей с инвалидностью.

Участницы вместе с детьми подготовят видеоролики о праздничных и культурно-развлекательных событиях, домашних творческих конкурсах, тематических мастер-классах и других совместных активностях. Видеоматериалы будут размещаться в социальных сетях, а лучшие работы войдут в видеоальбом благотворительной программы «Теплый дом». По итогам акции наиболее активные участницы из областей и Минска получат приглашение на торжественное мероприятие в столице.