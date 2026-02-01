С 1 февраля в Беларуси повышаются размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

С 1 февраля по 30 апреля 2026 года в Беларуси будут действовать новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br496,96. Это на 1,2% выше по сравнению с нормативом, действующим с 1 ноября 2025 года по 31 января 2026 года.

Это первый перерасчет БПМ в 2026 году.