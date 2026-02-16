Сегодня около 19.30 48-летний водитель автомобиля «Тойота», двигаясь на 270 км автодороги М-5 «Минск-Гомель» в Буда-Кошелевском районе совершил наезд на 43-летнего пешехода, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть в неустановленном месте и не был обозначен световозвращающим элементом. От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Буда-Кошелевская госавтоинспекция просит всех участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, особенно в темное время суток и в условиях плохой видимости!

Водители! Управляя транспортным средством, всегда помните о неукоснительном соблюдении требований ПДД.

Пешеходы! При движении по краю проезжей части дороги или обочине в темное время суток вы обязаны быть обозначены световозвращающими элементами, а пересекать дорогу следует только убедившись, что нет приближающегося транспорта и нет опасности для вашей жизни.

По информации Госавтоинспекция Гомельщины