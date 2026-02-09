8 фераля в 00.32 в ЦОУ Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре бани в д. Якимовка Буда-Кошелевского района.





В результате пожара повреждена стена в бане. Пострадавших нет.

Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:

— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;

— не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

— не используйте для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;

— не растапливайте печи горючими жидкостями;

— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;

В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС